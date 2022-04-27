СКА подписал контракт с нападающим Кетовым на один сезон

СКА подписал новый контракт с нападающим Евгением Кетовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2023 года.

36-летний хоккеист выступает за СКА с 2013 года. До этого играл в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс» и «Северсталь».

По ходу текущего сезона Кетов стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей, опередив Игоря Щуркова, на счету которого 506 игр за СКА.

Сейчас в активе Кетова 516 встреч и 126 (67+59) набранных очков при общем показателе полезности «+26».