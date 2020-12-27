СКА подписал контракт с нападающим Денисом Смирновым

СКА заключил двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Денисом Смирновым. «Сочи» обменял права на форварда в СКА на денежную компенсацию, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

23-летний игрок прежде выступал в Северной Америке. Последние несколько сезонов он провел в команде университета Пенн Стэйт.

Ранее Смирнов стал частью сделки по обмену Сергея Алотникова из «Амура» в «Металлург». За Плотникова отдали целый пакет: защитника Савелия Ольшанского, нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, права защитника Егора Замулу и Смирнова, а также денежную компенсацию.

Егора Спиридонова и права на Егора Замулу «Амур» тут же обменял в СКА и получил за них нападающих Илью Каблукова и Максима Карпова.