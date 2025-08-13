СКА подписал контракт с лучшим бомбардиром ЧМ-2023 Гримальди на два года

СКА подписал контракт с нападающим Рокко Гримальди.

Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Сезон-2024/25 32-летний хоккеист провел в команде АХЛ «Кливленд Монстерс», которая является фарм-клубом «Коламбуса». На его счету 58 (17+41) очков в 66 матчах регулярного чемпионата. В НХЛ Гримальди выступал за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл» и набрал 67 (30+37) очков в 203 матчах.

В составе сборной США Гримальди становился лучшим бомбардиром чемпионата мира 2023 года.

Зарплата Гримальди в СКА составит 70 миллионов рублей