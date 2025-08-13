Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

13 августа, 14:59

СКА подписал контракт с лучшим бомбардиром ЧМ-2023 Гримальди на два года

Сергей Ярошенко

СКА подписал контракт с нападающим Рокко Гримальди.

Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Сезон-2024/25 32-летний хоккеист провел в команде АХЛ «Кливленд Монстерс», которая является фарм-клубом «Коламбуса». На его счету 58 (17+41) очков в 66 матчах регулярного чемпионата. В НХЛ Гримальди выступал за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл» и набрал 67 (30+37) очков в 203 матчах.

В составе сборной США Гримальди становился лучшим бомбардиром чемпионата мира 2023 года.

Зарплата Гримальди в СКА составит 70 миллионов рублей

Сергей Андронов, Павел Дедунов, Владимир Ткачев, Джесси Блэкер.СКА и «Авангард» разгружают платежку, Ткачев в «Магнитке», «Динамо» пытается вписаться под потолок. Таблица переходов КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Читайте также
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гендир «Шанхай Дрэгонс» Белых заявил, что у клуба есть два года на переезд в Китай

«Наш хоккей идет в хорошем направлении». Якушев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Салават Юлаев 26 10 16 23
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
7 Спартак 26 13 13 29
8 СКА 26 12 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг - : -
18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик - : -
18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
18.11 19:00 Торпедо НН – Адмирал - : -
18.11 19:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости