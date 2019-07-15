СКА подписал контракт с Дыбленко

СКА подписал контракт с защитником Ярославом Дыбленко. Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

25-летний Дыбленко три года провел в "Спартаке", за исключением сезона-2017/18, который отыграл в Северной Америке.

В минувшем чемпионате в составе москвичей провел 61 встречу, набрав в них 12 (5+7) очков. Вызывался в молодежную, олимпийскую и национальную сборные России, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года.