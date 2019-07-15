СКА подписал контракт с Дыбленко

СКА подписал контракт с защитником Ярославом Дыбленко. Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2021/22.
25-летний Дыбленко три года провел в "Спартаке", за исключением сезона-2017/18, который отыграл в Северной Америке.
В минувшем чемпионате в составе москвичей провел 61 встречу, набрав в них 12 (5+7) очков. Вызывался в молодежную, олимпийскую и национальную сборные России, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года.
Ярослав Дыбленко с нами! Добро пожаловать в Петербург!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 июля 2019 г.
📄: https://t.co/quw8bQsWy9 #hcSKA pic.twitter.com/7GqjRZj1CM
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