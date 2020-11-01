СКА подписал 18-летнего форварда «Нефтехимика» Грошева

Форвард «Нефтехимика» Максим Грошев подписал контракт с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте клуба.

18-летний форвард будет выступать за армейцев под 28-м номером. «Нефтехимик» получил денежную компенсацию.

Грошев является вице-чемпион юниорского и молодежного мировых первенств. В КХЛ форвард сыграл 55 матчей, в том числе три в плей-офф, и отметился 9 (1+8) очками.