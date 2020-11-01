СКА подписал 18-летнего форварда «Нефтехимика» Грошева
22:13
Форвард «Нефтехимика» Максим Грошев подписал контракт с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте клуба.
18-летний форвард будет выступать за армейцев под 28-м номером. «Нефтехимик» получил денежную компенсацию.
Грошев является вице-чемпион юниорского и молодежного мировых первенств. В КХЛ форвард сыграл 55 матчей, в том числе три в плей-офф, и отметился 9 (1+8) очками.
Максим Грошев — нападающий СКА, номер 28!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 1, 2020
Приветствуем в Петербурге вице-чемпиона юниорского и молодежного мировых первенств!
Подробности обмена с «Нефтехимиком»:https://t.co/RIxDjLb4KN pic.twitter.com/VlLrxF4PVc
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