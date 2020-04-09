СКА поддержал местную детскую городскую больницу в борьбе с коронавирусом

СКА выделил средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для Детской городской больницы №1 на борьбу с коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

— Коронавирус распространился по всему миру, — цитирует пресс-служба СКА заместителя председателя совета директоров. — И наша страна, и наш город должны достойно противостоять этой эпидемии. СКА считает своим долгом помочь тем, кто ведет борьбу с инфекцией: заболевшим, врачам и всем, кто сейчас стоит на передовой. Именно поэтому мы обратились в фонд «Не напрасно», который имеет большой опыт в решении оперативных задач, связанных с благотворительностью. Убежден, что сотрудничество будет плодотворным, а итогом его — реальная помощь пациентам.

По данным Worldometer на вечер 9 апреля, в мире зафиксировано 1 536 677 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 89 907 человек, выздоровело — 340 356.

По данным Роспотребнадзора на вечер 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек. Из-за этого большинство спортивных соревнований в мире отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.