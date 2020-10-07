СКА под руководством Ротенберга уступил «Металлургу»

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Металлургу» со счетом 1:4.

Счет открыли армейцы, однако затем пропустили четыре шайбы, в том числе последнюю в пустые ворота.

Петербуржцами в этом матче руководил вице-президент клуба Роман Ротенберг. Ранее он исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б).

СКА с 19 очками занимает второе место в Западной конференции, «Металлург» с 18 очками — на пятой строчке на Востоке.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Кемппайнен — 1, 20:28 — 1:0. Ламмикко — 5 (Песонен, Чибисов), 21:20 — 1:1. Яковлев — 2 (Чибисов), 28:42 — 1:2. Коробкин — 1 (Швырев), 50:59 — 1:3. Плотников — 3 (п.в., Карпов), 58:26 — 1:4.

Вратари: Бердин (56:58 — 58:26) — Олкинуора.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (10+12+13) — 27 (7+10+10).

Судьи: Ромасько, Франо.

7 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6678 зрителей.