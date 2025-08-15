Хоккей
15 августа, 07:46

СКА поблагодарил Торесена за годы в клубе из Санкт-Петербурга

Евгений Козинов
Корреспондент

СКА поздравил экс-нападающего команды Патрика Торесена с завершением профессиональной карьеры.

«Патрик Торесен завершил игровую карьеру, и мы говорим ему tusen takk for alt! Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Ну а сейчас пора начинать новую главу» — говорится в сообщении в Telegram-канале СКА.

С 2009 по 2015-й, а также в сезоне-2017/18 он играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и СКА. На его счету 381 (149+232) очко в 417 матчах (с учетом плей-офф). С каждой из команд он выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2015).

Патрик Торесен в&nbsp;2015 году.Торесен завершил карьеру хоккеиста. Он сыграл 417 матчей в КХЛ
Патрик Торесен
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
