СКА победил «Витязь» во втором матче серии

СКА обыграл «Витязь» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 4:3. Победной оказалась шайба Йоонаса Кемппайнена.

Счет в серии стал 2-0 в пользу питерского клуба.

Третий матч пройдет 5 марта на площадке «Витязя».

КХЛ

1/4 финала конференций

Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 4:3 (0:1, 4:0, 0:2)

Голы: Хауден — 1 (Лаюнен, Воронков), 12:29 — 0:1. Плотников — 1 (бол., Токранов, Ожиганов), 22:07 — 1:1. Кетов — 1 (Бенгтссон), 29:35 — 2:1. Подколзин — 1 (Марченко), 31:49 — 3:1. Кемппайнен — 2 (бол., Барабанов, Ткачев), 35:54 — 4:1. Хауден — 2, 50:03 — 4:2. Макеев — 1 (Бывальцев, Пыленков), 53:35 — 4:3.

Вратари: Самонов — Ежов (Сапрыкин, 31:49, 59:19).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (6+19+7) — 34 (8+11+15).

Судьи: Наумов, Фатеев.

Счет в серии: 2-0 (6:1)

3 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».