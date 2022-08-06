СКА победил «Сочи» на товарищеском турнире в Сочи

СКА победил «Сочи» на товарищеском турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open. Питерский клуб выиграл со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Валенти Зыков, Артем Федоров и Марат Хайруллин.

В составе «Сочи» единственную шайбу забросил Никита Толчинский.

СКА лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в трех матчах. «Сочи» замыкает таблицу, у южан пока нет набранных баллов.

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Sochi Hockey Open

«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Точицкий — 2 (бол., Алтыбармакян, Зоркин), 19:59 — 1:0. Зыков — 1 (Бардаков), 22:35 — 1:1. Федоров — 3 (бол., Хуснутдинов, Ожиганов), 36:00 — 1:2. Хайруллин — 1 (Жафяров), 48:03 — 1:3.

Вратари: Третьяк (59:49) — Николаев.

Судьи: Морозов, Соин.

6 августа. Сочи. Шайба.