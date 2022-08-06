СКА победил «Сочи» на товарищеском турнире в Сочи
СКА победил «Сочи» на товарищеском турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open. Питерский клуб выиграл со счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились Валенти Зыков, Артем Федоров и Марат Хайруллин.
В составе «Сочи» единственную шайбу забросил Никита Толчинский.
СКА лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в трех матчах. «Сочи» замыкает таблицу, у южан пока нет набранных баллов.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Точицкий — 2 (бол., Алтыбармакян, Зоркин), 19:59 — 1:0. Зыков — 1 (Бардаков), 22:35 — 1:1. Федоров — 3 (бол., Хуснутдинов, Ожиганов), 36:00 — 1:2. Хайруллин — 1 (Жафяров), 48:03 — 1:3.
Вратари: Третьяк (59:49) — Николаев.
Судьи: Морозов, Соин.
6 августа. Сочи. Шайба.
|Западная конференция
|И
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|0
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|0
|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|0
|0
|8
|Нефтехимик
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|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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