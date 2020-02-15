СКА победил «Салават Юлаев» в овертайме. Сошников сделал хет-трик

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал СКА. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в овертайме со счетом 5:4.

В составе уфимцев хет-трик сделал нападающий Никита Сошников. Он догнал лучшего снайпера сезона — Дмитрия Яшкина из «Динамо». У обоих хоккеистов по 27 голов.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Бенгтссон — 2 (бол., Кемппайнен, Якупов), 1:11 — 0:1. Сошников — 25 (бол., Арзамасцев, Маннинен), 7:04 — 1:1. Сошников — 26 (бол., Умарк, Арзамасцев), 11:33 — 2:1. Токранов — 4 (бол., Бенгтссон), 33:53 — 2:2. Сошников — 27 (Хартикайнен), 37:39 — 3:2. Токранов — 5 (бол., Лехтеря, Бенгтссон), 39:56 — 3:3. Плотников — 8 (Кетов, Кемппайнен), 41:32 — 3:4. Картаев — 6 (Гиматов), 53:50 — 4:4. Токранов — 6 (бол., Плотников, Кузьменко), 60:48 — 4:5.

Вратари: Метсола — Самонов.

Штраф: 28 — 18.

Броски: 25 (13+7+5+0) — 36 (14+12+9+1).

Судьи: Кулаков, Оленин.

15 февраля. Уфа. «Уфа-Арена».