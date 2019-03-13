СКА победил "Локомотив" в первом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина

СКА обыграл "Локомотив" в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина - 1:0. Единственную шайбу в третьем периоде забросил защитник Давид Рундблад. Асситентами выступили Наиль Якупов и Ярно Коскиранта.

Ворота питерской команды в этой игре защищал швед Магнус Хелльберг. Он отразил 27 бросков.

Второй матч серии состоится в Санкт-Петербурге 15 марта. После этого команды передут в Ярославль.

КХЛ

Кубок Гагарина

1/2 финала Западной конференции

Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Рундблад - 3 (бол., Коскиранта, Якупов), 46:16 - 1:0.

Вратари: Хелльберг - Салак (59:00).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 27 (8+7+12) - 23 (6+11+6).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

13 марта. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Счет в серии: 1-0.