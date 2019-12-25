СКА победил «Барыс». Зуб оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Барыс» со счетом 6:2. Хет-триком отметился защитник команды из Санкт-Петербурга Артем Зуб. Он стал третьим игроком обороны в истории КХЛ, которому удавалось забросить три шайбы за матч.

Зуб набрал 10 (6+4) очков в последних 9 матчах. Всего на его счету стало 17 (10+7) баллов в 36 встречах.

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«Барыс» (Нур-Султан) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:6 (2:3, 0:3, 0:0)

Голы: Охтамаа — 3 (Шевченко), 0:11 — 1:0. Лехтеря — 11 (Ткачев), 3:04 — 1:1. Зуб — 8 (Якупов, Кагарлицкий), 3:43 — 1:2. Зуб — 9 (Якупов, Кагарлицкий), 11:25 — 1:3. Маклюков — 2 (Блэкер, Старченко), 12:13 — 2:3. Якупов — 7 (бол., Кагарлицкий, Кузьменко), 25:29 — 2:4. Токранов — 1 (бол., Ткачев, Бенгтссон), 28:31 — 2:5. Зуб — 10 (Кетов, Ткачев), 37:42 — 2:6.

Вратари: Карлссон (Паскуале, 11:25) — Мельничук.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (12+10+9) — 24 (12+8+4).

Судьи: Сидоренко, Соин.

25 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».