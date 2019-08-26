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СКА победил «Авангард» на турнире имени Пучкова

21:53
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СКА победил «Авангард» в матче предсезонного турнира имени Пучкова — 2:1.

В составе победителей отличились Владимир Ткачев и Александр Дергачев. За «Авангард» забил Андрей Стась.

Хоккей

Товарищеский матч

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Ткачев — 5 (Плотников, Лехтеря), 31:17 — 1:0. Дергачев — 2 (Коскиранта), 38:47 — 2:0. Стась — 1 (Чудинов), 51:02 — 2:1.

Вратари: Кочетков — Бобков (58:39).

Броски: 16 (3+9+4) — 34 (6+9+19).

Судьи: Кулев, Чернышев.

26 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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