СКА по буллитам переиграл «Динамо». Кагарлицкий набрал два очка в игре против бывшего клуба

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» принимало СКА. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью со счетом 2:2. В серии буллитов точнее были игроки из Санкт-Петербурга.

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий набрал два очка в игре против бывшего клуба. Он отметился голом и результативной передачей.

СКА продлил победную серию. Клуб выигрывает на протяжении 11 матчей подряд.

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«ХК Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Игумнов — 2 (Афиногенов, Миронов), 6:48 — 1:0. Кагарлицкий — 3 (бол., Кузьменко), 30:20 — 1:1. Якупов — 6 (бол., Кагарлицкий), 42:05 — 1:2. Алексеев — 3 (Моисеев, Огурцов), 48:18 — 2:2.

Победный буллит: Кетов.

Вратари: Бочаров — Самонов.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 43 (17+7+14+5) — 33 (6+10+15+2).

Судьи: Белов, Гашилов.

9 декабря. Москва. «ВТБ Арена».

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