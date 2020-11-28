СКА по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде по буллитам обыграл «Салават Юлаев» (3:2). Решающий буллит забросил Кирилл Марченко.

После этой победы СКА закрепился на втором месте на «Западе» с 42 очками, уфимцы — четвертые на «Востоке» (41 балл).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гранлунд — 11 (Хартикайнен, Маннинен), 2:44 — 1:0. Амиров — 5 (Воробьев), 17:03 — 2:0. Бурдасов — 12 (Галенюк), 23:24 — 2:1. Кемппайнен — 7 (бол., Ожиганов, Ткачев), 49:15 — 2:2.

Победный буллит: Марченко.

Вратари: Тарасов — Самонов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (10+7+4+3) — 29 (9+7+12+1).

Судьи: Белов, Оскирко.

28 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».