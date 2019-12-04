СКА по буллитам обыграл «Ак Барс»
СКА в серии буллитов выиграл у «Ак Барса» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Первую шайбу забросил Андрей Кузьменко. В концовке игры сравнял результат Патрис Кормье. Решающий буллит в активе Евгения Кетова.
СКА набрал 50 очков и лидирует в Западной конференции. У «Ак Барса» 54 очка и первое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кузьменко — 5 (Токранов, Бурдасов), 51:51 — 1:0. Кормье — 9 (бол., Азеведо), 58:54 — 1:1.
Победный буллит: Кетов.
Вратари: Самонов — Рейдеборн (58:41 — 58:54).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 22 (7+7+8+0) — 31 (13+12+6+0).
Судьи: Кулаков, Наумов.
4 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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