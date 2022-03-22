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Сегодня, 21:38

СКА первым в истории забросил 500 шайб в плей-офф КХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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СКА стал первым клубом в истории, которому удалось забросить 500 шайб в плей-офф КХЛ.

Юбилейный гол забросил нападающий клуба из Санкт-Петербурга Антон Бурдасов, который увеличил преимущество своей команды в третьем матче серии второго раунда против «Спартака» — 2:0.

Второе место по числу заброшенных шайб в плей-офф КХЛ занимает «Металлург», на третьем месте — «Ак Барс».

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