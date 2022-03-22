СКА первым в истории забросил 500 шайб в плей-офф КХЛ
СКА стал первым клубом в истории, которому удалось забросить 500 шайб в плей-офф КХЛ.
Юбилейный гол забросил нападающий клуба из Санкт-Петербурга Антон Бурдасов, который увеличил преимущество своей команды в третьем матче серии второго раунда против «Спартака» — 2:0.
Второе место по числу заброшенных шайб в плей-офф КХЛ занимает «Металлург», на третьем месте — «Ак Барс».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
8.03
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24.03
25.03
26.03
|22.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|1 : 2
|22.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|- : -
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