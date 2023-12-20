СКА первым среди клубов одержал 750 побед в КХЛ

СКА разгромил «Сочи» (7:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для армейцев 750-й за время выступлений в КХЛ. СКА стал первым клубом, добравшимся до этой отметки, сообщает пресс-служба петербуржцев.

Вторым идет ЦСКА (709 побед), третьим «Ак Барс» (689).

Ранее сообщалось, что СКА в матче против «Сочи» установил рекорд по броскам в створ в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

СКА набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сочи» потерпел 5-е поражение подряд. Клуб с 32 очками занимает 10-е место в таблице «Запада».