СКА переподписал контракт с Никишиным

Как стало известно «СЭ», СКА перед переходом Тони Деанджело переподписал контракт с защитником Александром Никишиным с понижением заработной платы.

По предыдущему соглашению капитан армейцев получал 50 миллионов рублей за сезон.

22-летний россиянин в прошлом сезоне провел 67 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и набрал 56 (17+39) очков. В Кубке Гагарина на его счету 5 матчей и один гол.

В этом сезоне Никишин набрал 2 (1+1) очка в 4 матчах.