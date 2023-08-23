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Сегодня, 21:54

СКА отыгрался с 0:2 и победил «Сочи» на турнире имени Пучкова

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СКА на турнире имени Пучкова обыграл «Сочи» (4:3). Победной для питерцев, которые по ходу матча уступали 0:2, стала шайба защитника Александра Никишина в концовке встречи.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Голы: Аляев — 1 (Корягин, Николаев), 7:27 — 0:1. Рендулич — 3 (Петьков, Грэм), 14:02 — 0:2. Зинченко — 1 (И. Федотов, Демидов), 28:10 — 1:2. Алистров — 1 (бол., Сергеев), 39:54 — 2:2. Бучельников — 3 (Алистров), 49:57 — 3:2. Николаев — 1 (Сероух), 53:04 — 3:3. Никишин — 2 (Глотов), 58:38 — 4:3.

Вратари: Иванов — Бердин (58:53).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 36 (12+10+14) — 22 (12+6+4).

Судьи: Васильев, Сергеев.

23 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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