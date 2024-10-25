СКА отреагировал на победу над «Спартаком»: «Мы не устанем повторять...»

СКА отреагировал на победу над «Спартаком» (5:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга отыгрался с 0:2 после первого периода.

«Мы не устанем повторять: выигрывать в Москве особенно приятно. С победой, Петербург!» — говорится в Telegram-канале СКА.

СКА одержал 6 побед подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 очками находится на 3-й строчке.