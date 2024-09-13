СКА отключили комментарии в Telegram-канале после поражения от «Трактора»

Администратор официального Telegram-канала СКА отключил возможность комментирования записей. На данный момент подписчики могут ставить только реакции на посты.

В четверг, 12 сентября, команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение от «Трактора» (0:3) в первом домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

В первых четырех матчах нового сезона СКА одержал только одну победу и с 3 очками занимает 9-е место в Западной конференции.