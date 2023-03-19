СКА организует фанзону в Ледовом дворце во время гостевых матчей команды

Во время двух гостевых игр СКА против «Торпедо» в Нижнем Новгороде клуб из Санкт-Петербурга организует фан-зону в Ледовом дворце для коллективного просмотра матчей команды.

С 18.30 местного времени ее может посетить любой желающий — вход свободный.

Во время работы фан-зоны всех пришедших ждет традиционная развлекательная программа, как на домашних матчах: конкурсы, плакаты, аквагрим, буфеты и многое другое.