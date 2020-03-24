СКА опубликовал лучшие голы игроков в футбольном матче

СКА в Twitter опубликовал видео лучших голов хоккеистов в футбольном матче на тренировке.

Практически все чемпионаты сейчас ждут, — гоорится в сообщении. — Ну а мы, как можем, помогаем тем, кто остался не только без хоккея, но и без футбола.

?Знайте: если РПЛ или Лига чемпионов стартуют раньше, чем КХЛ, мы готовы.