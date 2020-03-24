СКА опубликовал лучшие голы игроков в футбольном матче
11:45
СКА в Twitter опубликовал видео лучших голов хоккеистов в футбольном матче на тренировке.
Практически все чемпионаты сейчас ждут, — гоорится в сообщении. — Ну а мы, как можем, помогаем тем, кто остался не только без хоккея, но и без футбола.
?Знайте: если РПЛ или Лига чемпионов стартуют раньше, чем КХЛ, мы готовы.
Практически все чемпионаты сейчас ждут. Ну а мы, как можем, помогаем тем, кто остался не только без хоккея, но и без футбола ?— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 24, 2020
Знайте: если РПЛ или Лига чемпионов стартуют раньше, чем КХЛ, мы готовы. pic.twitter.com/SYXpZDy7zJ
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020