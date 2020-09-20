СКА одержал волевую победу над «Торпедо». Морозов дважды ассистировал партнерам

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Торпедо».

Счет в матче открыли гости. Но питерцы смогли переломить ход встречи и добились волевой победы — 2:1.

Два результативных паса отдал нападающий СКА Иван Морозов.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Перескоков — 1 (Воеводин), 16:36 — 0:1. Ткачев — 4 (бол., Морозов, Бенгтссон), 30:42 — 1:1. Марченко — 1 (Бенгтссон, Морозов), 35:03 — 2:1.

Вратари: Аскаров — Тихомиров (58:08).

Штраф: 16 — 6.

Броски: 31 (17+10+4) — 30 (13+9+8).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

20 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6991 зритель.