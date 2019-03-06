СКА одержал волевую победу над "Спартаком" в Кубке Гагарина и повел в серии 3:2

СКА одержал волевую победу над "Спартаком" в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ - 2:1. Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Максим Карпов и Давид Рундблад, у красно-белых отличился Антон Злобин.

Счет в серии составляет 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 8 марта в Москве.

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1/4 финала

СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Злобин - 2 (Гудачек, Федоров), 24:04 - 0:1. Карпов - 1 (бол., Дацюк, Гусев), 48:32 - 1:1. Рундблад - 2 (бол., Якупов, Плотников), 54:06 - 2:1.

Вратари: Хелльберг - Гудачек (59:24).

Штраф: 14 - 16.

Броски: 29 (8+9+12) - 20 (6+8+6).

Судьи: Кулаков, Оленин.

6 марта. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Счет в серии: 3-2 (0:2, 2:3, 5:2, 3:2 ОТ, 2:1).

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