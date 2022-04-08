СКА обыгрывает ЦСКА после второго периода со счетом 3:1

СКА обыгрывает ЦСКА после второго периода четвертого матча серии плей-офф финала Западной конференции со счетом 3:1.

Питерцы забросили три шайбу в ворота соперника за три минуты. Голами отметились Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Михаил Воробьев.

Затем шайбу в составе ЦСКА забросил Виталий Абрамов.

Напомним, что пока в серии до четырех побед ведет ЦСКА со счетом 2-1.