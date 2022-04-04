СКА обыгрывает ЦСКА после второго периода

СКА обыгрывает ЦСКА после второго периода второго матча серии финала плей-офф Западной конференции против ЦСКА.

Счет стал 2:1. На восьмой минуте отличился Степан Фальковский, а на 19-й шайбу забросил Никита Гусев.

После первого матча СКА ведет в серии со счетом счет 1-0.