СКА обыгрывает ЦСКА после первого периода

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СКА вышел вперед в первом периоде третьего матча серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ против ЦСКА.

Единственная шайба была заброшена за 4 секунды до конца периода, отличился Никита Гусев.

Счет в серии — 1-1. 2 апреля команда Сергея Федорова победила СКА (3:1). 4 апреля питерцы оказались сильнее ЦСКА — 2:1.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.