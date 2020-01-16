СКА обыграл «Йокерит», Ткачев сделал дубль

СКА выиграл у «Йокерита» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Владимир Ткачев. Также отличились Василий Токранов и Евгений Кетов. У гостей шайбу в свой актив записал Петри Контиола.

СКА набрал 69 очков и занимает второе место на Западе. У «Йокерита» 65 очков и четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Токранов — 2 (Глотов, Кетов), 23:13 — 1:0. Ткачев — 11 (Лехтеря), 25:51 — 2:0. Ткачев — 12 (Галенюк, Ожиганов), 37:07 — 3:0. Контиола — 8 (Лев), 43:04 — 3:1. Кетов — 10 (Каблуков, Ткачев), 57:14 — 4:1.

Вратари: Хелльберг — Калниньш.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (15+14+7) — 25 (8+8+9).

Судьи: Гофман, Раводин.

16 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».