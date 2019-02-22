СКА обыграл "Трактор" в Челябинске

СКА одержал выездную победу над челябинским "Трактором" со счетом 2:1 в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы в составе победителей на свой счет записали Наиль Якупов и Никита Гусев. Единственный гол за "Трактор" забил защитник Ник Бэйлен.

Таким образом, СКА закончил регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, набрав 103 очка по его итогам. "Трактор" же расположился на восьмой строчке на Востоке.

Все о КХЛ - здесь

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Якупов - 23 (бол., Прохоркин, Гусев), 10:56 - 0:1. Бэйлен - 7 (бол., Томас, Полыгалов), 26:05 - 1:1. Гусев - 17 (Прохоркин, Барабанов), 30:14 - 1:2. Барабанов - 17 (п.в., Херсли, Плотников), 59:48 - 1:3.

Вратари: Демченко (58:22 - 59:48) - Хелльберг.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 16 (3+6+7) - 39 (10+11+18).

Судьи: Беляев, Гусев.

22 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.