СКА обыграл «Торпедо» на своем льду

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Торпедо» со счетом 4:3. По ходу встречи петербургская команда вела со счетом 3:0. Гол и голевая передача — на счету Ивана Морозова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Голы: Морозов — 2 (Подколзин), 8:14 — 1:0. Кузьменко — 11 (бол., Морозов, Марченко), 26:15 — 2:0. Якупов — 10 (Лехтеря), 38:56 — 3:0. Шенфельд — 10 (Геноуэй, Рэтти), 39:46 — 3:1. Ожиганов — 3 (Кузьменко), 39:56 — 4:1. Белевич — 7 (Ильин), 53:14 — 4:2. Баранцев — 7 (бол., Шор, Геноуэй), 58:57 — 4:3.

Вратари: Самонов — Тихомиров (58:38 — 58:57, 59:16).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (12+14+10) — 18 (2+8+8).

Судьи: Овчинников, Щенев.

26 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».