СКА обыграл «Сочи» и продлил победную серию до семи матчей

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл «Сочи» со счетом 4:2.

Для петербуржцев это седьмая победа подряд — с 44 очками они занимают второе место в Западной концеренции. Сочинцы уступили в третьей игре подряд и с 28 очками распологаются на девятой строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Коскиранта — 3, 16:33 — 1:0. Шмелев — 9 (Петров, Лугин), 28:22 — 1:1. Кузьменко — 4 (Коскиранта, Дыбленко), 29:23 — 2:1. Коскиранта — 4 (Бурдасов, Кузьменко), 32:44 — 3:1. Стремвалль — 10 (бол., Бертильссон, Коллинс), 36:53 — 3:2. Плотников — 7 (п.в., Лехтеря, Барабанов), 59:58 — 4:2.

Вратари: Аскаров — Налимов (59:05 — 59:58).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (8+9+10) — 25 (4+12+9).

Судьи: Акузовский, Овчинников.

27 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11627 зрителей.

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