СКА обыграл «Сочи»

СКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3. Петербуржцы занимают второе место в Западной конференции, на 4 очка отставая от столичных армейцев. «Сочи» идет десятым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)

Голы: Тренин — 1 (Кузьменко), 1:28 — 1:0. Бурдасов — 7 (бол., Ожиганов, Ткачев), 23:28 — 2:0. Шмелев — 2 (Александров, Руденков), 40:58 — 2:1. Вей — 2 (Ткачев), 46:28 — 3:1. Кетов — 1 (Бердин, А. Бринкман), 49:01 — 4:1. Огирчук — 1 (Погоришный), 58:06 — 4:2. Стремвалль — 3 (Мироманов, Шмелев), 58:59 — 4:3.

Вратари: Бердин — Лассинантти (58:22 — 58:59, 59:18).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 19 (7+5+7) — 41 (9+13+19).

Судьи: Кулаков, Раминг.

9 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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