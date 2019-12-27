СКА обыграл «Сибирь», не пропустив впервые за 29 матчей

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:0.

Первую шайбу с передачи вратаря Алексея Мельничука забросил Андрей Кузьменко, второй гол в пустые ворота забил Владимир Ткачев.

Это первый матч без пропущенных шайб для петербуржцев с 30 сентября — армейцы пропускали в 28 встречах подряд.

После этого матча СКА с 60 очками поднялся на первое место в Западной конференции, «Сибирь» с 45 очками осталась на седьмой строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Кузьменко — 6 (Мельничук, Бенгтссон), 46:01 — 0:1. Ткачев — 9 (п.в., Барабанов), 59:23 — 0:2.

Вратари: Красиков (58:46 — 59:23) — Мельничук.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (8+17+11) — 36 (14+10+12).

Судьи: Белов, Наумов.

27 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».