СКА обыграл «Северсталь» и поднялся на второе место на «Западе»

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уверенно победил «Северсталь» — 5:2. Дубль оформил Андрей Кузьменко. Питерцы набрали 40 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Череповчане (24) — 10-е.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Кузьменко — 2 (Галенюк), 8:39 — 1:0. Лишка — 8 (Якимов, Монахов), 15:06 — 1:1. Бурдасов — 5, 19:19 — 2:1. Плотников — 6 (Ожиганов), 24:00 — 3:1. Кетов — 7 (Зуб, Марченко), 38:42 — 4:1. Кузьменко — 3 (Галенюк, Дыбленко), 44:36 — 5:1. Капустин — 2 (Сизов), 56:03 — 5:2.

Вратари: Самонов — Хакимов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (15+14+10) — 19 (4+6+9).

Судьи: Белов, Франо.

22 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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