СКА обыграл московское «Динамо», Лехтеря сделал дубль

СКА выиграл у московского «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Йори Лехтеря. Также отличились Евгений Кетов и Сергей Плотников. У динамовцев шайбу забросил Андре Петерссон.

СКА набрал 17 очков и занимает второе место на Западе. 19 очков у лидирующего ЦСКА. «Динамо» на пятом месте — 13 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Лехтеря — 6 (Ткачев, Плотников), 14:20 — 1:0. Кетов — 3 (мен., Каблуков), 22:23 — 2:0. Петерссон — 5 (Шипачев, Хиетанен), 33:32 — 2:1. Плотников — 3 (бол., Якупов, Ткачев), 48:23 — 3:1. Лехтеря — 7 (Плотников, Ткачев), 56:07 — 4:1.

Вратари: Мельничук — Кузнецов.

Штраф: 13 — 19.

Броски: 34 (13+6+15) — 22 (6+12+4).

Судьи: Гашилов, Оленин.

28 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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