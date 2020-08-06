СКА обыграл «Локомотив», забросив шесть шайб ярославцам во втором матче подряд

СКА в матче турнира Parimatch Sochi Hockey Open обыграл «Локомотив» со счетом 6:2.

Это вторая встреча команд на турнире — ранее армейцы одержали победу со счетом 6:0. Третий матч пройдет 7 августа в 19:00.

СКА уже обеспечил себе выход в финал, где встретится с Олимпийской сборной России.

Товарищеские матчи. Клубы. Parimatch Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 6:2 (1:2, 4:0, 1:0)

Голы: Кузьменко (Бурдасов, Аалтонен), 1:20 — 1:0. Каюмов, 4:36 — 1:1. Ткачев (Рафиков), 10:04 — 1:2. Бурдасов (бол., Бенгтссон, Ткачев), 24:38 — 2:2. Кузьменко (Антипин, Хелльберг), 26:12 — 3:2. Ожиганов (Галимов, Вей), 27:53 — 4:2. Марченко (бол., Подколзин, Аалтонен), 35:10 — 5:2. Бурдасов (Галенюк, Галимов), 46:44 — 6:2.

Броски: 31 (13+12+6) — 41 (9+8+24).

Вратари: Хелльберг — Окоряк.

Судьи: Бирин, Гофман.

6 августа. Сочи. Ледовая арена «Шайба».