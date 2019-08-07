СКА обыграл "Локомотив" на турнире в Сочи

СКА одержал победу над "Локомотивом" (4:0) в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи. В составе питерской команды отличились нападающие Евгений Кетов, Владимир Ткачев, Александр Барабанов и Максим Карпов.
Хоккей
Товарищеский матч
Sochi Hockey Open
"Локомотив" (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Голы: Кетов – 1 (мен., Рукавишников), 7:09 – 0:1. Ткачев – 2 (Лехтеря), 25:40 – 0:2. Барабанов – 1 (Бенгтссон), 27:08 – 0:3. Карпов – 1 (Кузьменко, Рукавишников), 31:58 – 0:4.
Вратари: Лазушин – Хелльберг.
Штраф: 4 – 24.
Броски: 11 (3+4+4) – 29 (13+10+6).
Судьи: Гофман, Соин.
7 августа. Сочи. Ледовая арена "Шайба".
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