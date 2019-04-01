СКА обыграл ЦСКА в овертайме и сократил счет в финале "Запада"

СКА одержал победу над ЦСКА (2:1 ОТ) в третьем матче серии финала Западной конференции. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий питерцев Николай Прохоркин. Счет в серии стал: 2-1 в пользу москвичей.

В основное время в составе ЦСКА отличился нападающий Павел Карнаухов, а форвард СКА Александр Барабанов​ сравнял счет.

Следующая встреча пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге.

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СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Карнаухов – 2 (Светлаков), 19:59 – 0:1. Барабанов – 3 (Зуб, Прохоркин), 27:58 – 1:1. Прохоркин – 1, 72:44 – 2:1.

Вратари: Шестеркин (60:36 – 60:42) – Сорокин.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 29 (4+12+6+7) – 17 (6+3+5+3).

Судьи: Гашилов, Раводин.

1 апреля. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Счет в серии: 1-2 (1:2, 1:3, 2:1 ОТ).

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