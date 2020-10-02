СКА обыграл «Амур», у армейцев забил 17-летний хоккеист

СКА обыграл «Амур» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе гостей шайбу забросил 17-летний нападающий Никита Чибриков. Он стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории КХЛ.

Армейцы одержали вторую победу кряду и идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» — на предпоследней строчке «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Чибриков — 1 (Цыплаков, Володин), 15:31 — 0:1. Володин — 1 (Тимкин, Дыбленко), 18:44 — 0:2. Ткачев — 6 (Кузьменко), 22:14 — 0:3. Т. Зогорна — 2 (Г. Зогорна, Якупов), 44:45 — 1:3.

Вратари: Лангхамер (Аликин, 22:14) — Бердин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (7+12+18) — 29 (10+10+9).

2 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».