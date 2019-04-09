СКА объявил состав на заключительный матч финала "Запада" против ЦСКА

СКА в своем официальном Твиттере объявил состав на заключительный матч финальной серии Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Счет в серии составляет 3-3. Состав выглядит так:
Вратари: Шестеркин, Хелльберг
1-е звено: Гусев, Коскиранта, Барабанов, Гавриков, Рундблад
2-е звено: Тихонов, Дацюк, Плотников, Белов, Херсли
3-е звено: Якупов, Бывальцев, Карпов, Зубарев, Зуб
4-е звено: Каблуков, Мальцев, Кетов, Жук, Земченок
Седьмой матч финала Запада.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 9 апреля 2019 г.
Вперед, наш СКА! #ЦСКСКА pic.twitter.com/NRrigf2331
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