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СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Барабанова, Зубарева и Лехтеря

16:06
Артем Зуб. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Зуб. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба СКА сообщила об истечении сроков контрактов с хоккеистами Артемом Зубом, Андреем Зубаревым, Ярно Коскирантой, Александром Барабановым и Йори Лехтеря. В следующем сезоне спортсмены не будут выступать за армейцев.

25-летний Барабанов провел за СКА 330 матчей в общей сложности и набрал 160 (73+87) очков.

У 24-летнего Зуба в 212 матчах за армейцев — 48 (16+32) очков. Ранее в СМИ появилась информация, что защитник продолжит карьеру в НХЛ.

33-летний Коскиранта — 311 игр за петербуржцев и 114 (67+47) очков.

33-летний Зубарев — отыграл 215 встреч и набрал 28 (3+25) очков.

32-летний Лехтеря в регулярном чемпионате провел 51 матч, на его счету 30 (15+15) очков.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/spasibo-za-ighru/

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