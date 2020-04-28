СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Барабанова, Зубарева и Лехтеря
Пресс-служба СКА сообщила об истечении сроков контрактов с хоккеистами Артемом Зубом, Андреем Зубаревым, Ярно Коскирантой, Александром Барабановым и Йори Лехтеря. В следующем сезоне спортсмены не будут выступать за армейцев.
25-летний Барабанов провел за СКА 330 матчей в общей сложности и набрал 160 (73+87) очков.
У 24-летнего Зуба в 212 матчах за армейцев — 48 (16+32) очков. Ранее в СМИ появилась информация, что защитник продолжит карьеру в НХЛ.
33-летний Коскиранта — 311 игр за петербуржцев и 114 (67+47) очков.
33-летний Зубарев — отыграл 215 встреч и набрал 28 (3+25) очков.
32-летний Лехтеря в регулярном чемпионате провел 51 матч, на его счету 30 (15+15) очков.
Благодарим защитников Артема Зуба и Андрея Зубарева, а также нападающих Ярно Коскиранту, Александра Барабанова и Йори Лехтеря. В следующем сезоне они будут выступать в других командах.— hcska (@hcSKA) April 28, 2020
Спасибо, Саша, Артем, Андрей, Ярно и Йори!
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