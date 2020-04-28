СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Барабанова, Зубарева и Лехтеря

Пресс-служба СКА сообщила об истечении сроков контрактов с хоккеистами Артемом Зубом, Андреем Зубаревым, Ярно Коскирантой, Александром Барабановым и Йори Лехтеря. В следующем сезоне спортсмены не будут выступать за армейцев.

25-летний Барабанов провел за СКА 330 матчей в общей сложности и набрал 160 (73+87) очков.

У 24-летнего Зуба в 212 матчах за армейцев — 48 (16+32) очков. Ранее в СМИ появилась информация, что защитник продолжит карьеру в НХЛ.

33-летний Коскиранта — 311 игр за петербуржцев и 114 (67+47) очков.

33-летний Зубарев — отыграл 215 встреч и набрал 28 (3+25) очков.

32-летний Лехтеря в регулярном чемпионате провел 51 матч, на его счету 30 (15+15) очков.