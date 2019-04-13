СКА объявил об отъезде Гусева и Гаврикова в НХЛ

СКА объявил о переходе нападающего Никиты Гусева и защитника Владислава Гаврикова в НХЛ. Права за игроками в КХЛ закреплены за питерским клубом, сообщает пресс-служба армейцев.

Как ранее сообщал "СЭ", Гусев пополнит ряды "Вегаса", а Гавриков отправится в "Коламбус". Оба хоккеиста помогут своим новым команда в Кубке Стэнли.

С игроками достигнута договоренность о том, что в случае вылета из Кубка Стэнли они помогут сборной России на чемпионате мира в Словакии.

Хоккейный клуб СКА благодарит Никиту и Владислава за годы, проведенные в команде, и желает им успехов.