СКА объявил об отставке Ротенберга и о назначении Ларионова на пост главного тренера

СКА объявил об отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера. Новым главным тренером команды стал Игорь Ларионов, который ранее работал в нижегородском «Торпедо». Эти решения были приняты на заседании совета директоров клуба из Санкт-Петербурга в понедельник, 2 июня, сообщает пресс-служба армейцев.

«Наряду с другими вопросами было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом в связи с недостижением командой спортивных результатов», — говорится в сообщении. В релизе подчеркнули: «При этом совет директоров отметил большой вклад, который внес Р.Б. Ротенберг за годы работы в системе ХК СКА в развитие команды и детско-юношеского хоккея».

Ротенберг возглавлял СКА с января 2022 года. В сезоне-2024/25 армейцы проиграли московскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Команда из Санкт-Петербурга впервые за 15 лет вылетела в первом раунде плей-офф.