8 июля 2025, 15:58

СКА объявил о переходе защитника Менелла

Ана Горшкова
Корреспондент
Бреннан Менелл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник Бреннан Менелл перешел в СКА в результате обмена с московским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, в московскую команду отправляются вратарь Станислав Бережной и защитник Тимур Кол.

В сезоне КХЛ-2020/21 Менелл выступал за минское «Динамо», а в 2022-м подписал контракт с московским «Динамо».

За бело-голубых американец отыграл 3 сезона. Всего в КХЛ на его счету 230 матчей и 153 (20+133) очка. Летом 2023 года Менелл получил российское гражданство.

Сергей Толчинский, Денис Зернов, Вячеслав Войнов и&nbsp;Боб Хартли.Обновление «Авангарда» и ЦСКА, перестройка «Магнитки» и СКА. Таблица переходов КХЛ

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Бреннан Менелл
  • Iron Maiden

    Вот уже плоды работы Ротенберга. Взял двух молодых игроков.

    08.07.2025

  • Александр Максаков

    Я так понимаю , вместо Сергеева , отдали дорогого Менелла .

    08.07.2025

    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 45 35 10 74
    2 Ак Барс 47 31 16 64
    3 Авангард 45 30 15 63
    4 Автомобилист 46 26 20 55
    5 Нефтехимик 48 25 23 53
    6 Салават Юлаев 47 22 25 48
    7 Трактор 47 21 26 48
    8 Сибирь 47 18 29 41
    9 Амур 46 16 30 39
    10 Барыс 48 16 32 39
    11 Адмирал 44 13 31 34
    Западная конференция И В П О
    1 Северсталь 47 30 17 63
    2 Локомотив 47 29 18 63
    3 Динамо Мн 45 28 17 61
    4 Торпедо НН 46 27 19 58
    5 Динамо М 46 26 20 55
    6 ЦСКА 48 23 25 54
    7 СКА 44 24 20 53
    8 Спартак 45 23 22 51
    9 Шанхай Дрэгонс 45 17 28 43
    10 Сочи 43 14 29 34
    11 Лада 46 12 34 30
    18.01 14:00 Трактор – Авангард 2 : 5
    18.01 16:00 Лада – Сочи - : -
