СКА объявил о переходе защитника Менелла

Защитник Бреннан Менелл перешел в СКА в результате обмена с московским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, в московскую команду отправляются вратарь Станислав Бережной и защитник Тимур Кол.

В сезоне КХЛ-2020/21 Менелл выступал за минское «Динамо», а в 2022-м подписал контракт с московским «Динамо».

За бело-голубых американец отыграл 3 сезона. Всего в КХЛ на его счету 230 матчей и 153 (20+133) очка. Летом 2023 года Менелл получил российское гражданство.