СКА объявил о подписании контракта с Кузнецовым

Форвард Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на четыре года. Кузнецов выступал в КХЛ за «Трактор» с 2009 по 2014 год.

17 июля «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.