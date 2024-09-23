СКА объявил о переходе Тони Деанджело

Американский защитник Тони Деанджело подписал контракт со СКА, информирует пресс-служба армейцев. Ранее о таком варианте сообщал «СЭ». Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Деанджело в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он за клуб из Роли, «Аризону», «Рейнджерс» и «Филадельфию» провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.