19:47 | Хоккей — КХЛ

СКА объявил о переходе на канадский формат площадки

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СКА объявил об изменении размера хоккейной площадки на домашней арене. Начиная со следующего сезона армейцы будут играть на площадке размером 60x26 м. Аналогичные используются в НХЛ.

"Начиная с сезона 2019/20, СКА будет играть на хоккейной площадке размера 60 на 26 метров с увеличенными зонами атаки. 

Работы по переформатированию Ледового дворца начнутся во второй половине июля и продлятся около двух недель. 

Затем ХК СКА планирует организовать день открытых дверей, чтобы болельщики смогли оценить новые условия для просмотра хоккея. 

Аналогичные изменения будут проведены на площадках «Хоккейного города» - таким образом, все команды системы СКА будут готовиться в одинаковых условиях.", - говорится в заявлении СКА.

 

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