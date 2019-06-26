СКА объявил о переходе на канадский формат площадки

СКА объявил об изменении размера хоккейной площадки на домашней арене. Начиная со следующего сезона армейцы будут играть на площадке размером 60x26 м. Аналогичные используются в НХЛ.

"Начиная с сезона 2019/20, СКА будет играть на хоккейной площадке размера 60 на 26 метров с увеличенными зонами атаки.

Работы по переформатированию Ледового дворца начнутся во второй половине июля и продлятся около двух недель.

Затем ХК СКА планирует организовать день открытых дверей, чтобы болельщики смогли оценить новые условия для просмотра хоккея.

Аналогичные изменения будут проведены на площадках «Хоккейного города» - таким образом, все команды системы СКА будут готовиться в одинаковых условиях.", - говорится в заявлении СКА.